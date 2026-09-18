Descubren en Bolivia una nueva especie de felino, la primera en más de 100 años



Un pequeño gato silvestre que vive en los bosques nubosos de los Yungas bolivianos fue reconocido como una nueva especie de felino, en un hallazgo que no se registraba desde hacía más de un siglo.

Se trata del Leopardus tilcayo, conocido simplemente como tilcayo por las comunidades locales. El animal mide alrededor de 46 centímetros de largo y pesa unos 1,4 kilos, por lo que es más pequeño que un gato doméstico promedio.

Su pelaje es marrón claro y presenta grandes manchas irregulares en forma de rosetas.

El descubrimiento fue publicado en la revista científica Current Biology y surgió después de comparar información genética de 38 ejemplares del género Leopardus procedentes de diferentes países de Sudamérica, incluidos animales conservados en museos.

El ADN reveló la diferencia

Durante años, estos pequeños felinos fueron considerados parte de otras especies de los llamados “gatos tigre”.

Sin embargo, el análisis genómico mostró que el tilcayo pertenece a un linaje diferente, separado de sus parientes hace aproximadamente 1,4 millones de años.

La investigación concluyó además que los gatos tigre sudamericanos, considerados durante mucho tiempo como un grupo mucho más homogéneo, comprenden al menos cinco especies genéticamente distintas.

De una casa al laboratorio

Uno de los ejemplares que permitió avanzar con la investigación llegó años atrás a un refugio de fauna de los Yungas después de que una familia lo encontrara cuando era cachorro y creyera inicialmente que se trataba de un gato doméstico.

Las características del animal despertaron el interés de investigadores bolivianos, que posteriormente iniciaron los estudios genéticos que permitieron confirmar su identidad.

Hasta ahora se sabe muy poco sobre el comportamiento de la especie. Los registros disponibles sugieren que tendría hábitos principalmente nocturnos y que pequeños roedores formarían parte de su alimentación.

Los científicos advierten además que los bosques de los Yungas donde vive el tilcayo se encuentran amenazados por la pérdida de hábitat, incendios, actividades agrícolas y minería.