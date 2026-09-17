El Materno Infantil atiende una demanda creciente y busca ampliar su capacidad de respuesta

El gerente del Hospital Público Materno Infantil, Esteban Rusinek, advirtió sobre el crecimiento sostenido de la demanda que enfrenta la institución y reconoció dificultades vinculadas al costo de tratamientos de alta complejidad y a la falta de especialistas en algunas áreas.

Rusinek señaló que entre el 30% y el 35% de los pacientes que actualmente se atienden en el hospital cuentan con obra social y aseguró que en los últimos tiempos se observa un incremento de ese sector. Según explicó, la situación económica lleva a que muchas familias recurran al sistema público ante la imposibilidad de afrontar coseguros, aranceles diferenciales y otros gastos asociados a la atención privada.

“Hay un incremento”, sostuvo el gerente, quien vinculó ese fenómeno con familias que perdieron su cobertura o que, pese a conservarla, encuentran dificultades para afrontar los costos adicionales de una consulta o internación.

La presión presupuestaria se vuelve todavía mayor en áreas de alta complejidad como oncología. Rusinek reveló que existen medicamentos cuya ampolla puede alcanzar valores de entre $15 millones y $20 millones.

La provisión de esas drogas no depende directamente del presupuesto del Materno Infantil, sino de un programa provincial que garantiza los medicamentos oncológicos. “El hospital con su presupuesto no podría hacerlo”, reconoció.

El gerente explicó además que los tiempos para acceder a algunos tratamientos dependen del tipo de medicamento requerido. Mientras determinadas drogas pueden conseguirse con relativa rapidez, otras son de difícil disponibilidad y pueden demandar semanas hasta ser provistas.

A la cuestión presupuestaria se suma otro de los principales problemas del sistema: la disponibilidad de profesionales. Rusinek reconoció que existen especialidades donde la cantidad de médicos no alcanza para responder al volumen de consultas y definió el acceso a los turnos como uno de los “cuellos de botella” de las instituciones de alta complejidad.

Como alternativa, el Materno Infantil avanzó en la utilización de la telemedicina. Actualmente se realizan alrededor de 60 consultas diarias bajo esta modalidad, principalmente destinadas a pacientes del interior provincial.

Según explicó Rusinek, el sistema permite adelantar consultas que presencialmente podrían tener mayores demoras y, al mismo tiempo, acercar especialistas a localidades donde no existe esa cobertura.

La estrategia busca aliviar parcialmente una demanda que continúa creciendo mientras el hospital enfrenta el desafío de sostener prestaciones de alta complejidad con recursos limitados.