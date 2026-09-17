La Justicia fija el calendario para juzgar a CFK y Máximo por Hotesur y Los Sauces

El tablero judicial de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner, ingresó en una cuenta regresiva definitiva luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5 resolviera desdoblar y ponerle fecha al juzgamiento de las emblemáticas causas Hotesur y Los Sauces.

La decisión, adoptada por los magistrados Adriana Palliotti, José Antonio Michilini y Fernando Machado Pelloni al amparo del artículo cuarenta y tres del Código Procesal Penal, estructuró un cronograma que ubicará el primer debate para el viernes 23 de octubre —habilitando incluso jornadas extraordinarias en sábados y durante la feria de enero—, mientras que el segundo proceso se sustanciará a partir del viernes 19 de marzo del año próximo.

Para justificar la separación de los expedientes, el tribunal advirtió que un juicio unificado habría significado un monumental desgaste operativo e institucional con una duración estimada superior a los dos años, impulsado por la necesidad de interrogar a cerca de doscientos testigos propios por cada causa que comparten apenas un puñado de nombres en común, sumado al grado de avance disímil de las investigaciones y a la compleja compatibilización de agendas entre tribunales federales.

De esta manera, el proceso sobre el emporio inmobiliario Los Sauces, que bajo la hipótesis de asociación ilícita investiga contratos de alquiler cruzados con el Grupo Indalo por casi 26 millones de pesos, abrirá los fuegos en el tramo final de este año; en tanto que Hotesur, centrada en el presunto lavado de fondos de la obra pública vial a través de la explotación hotelera de Alto Calafate y Las Dunas mediante la firma Valle Mitre —donde Florencia Kirchner ya fue sobreseída con fallo firme—, quedará recluida para el primer trimestre de 2027, completando así un hito procesal que obligará a las defensas a actualizar antecedentes personales y socioambientales antes de sentarse en el banquillo.