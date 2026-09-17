Sáenz busca fortalecer una agenda común en el Congreso para “defender los intereses del Norte”

El gobernador Gustavo Sáenz mantuvo este jueves una reunión con senadores del Norte argentino para coordinar prioridades presupuestarias, iniciativas de infraestructura y proyectos de ley para la región.

Del encuentro participaron Flavia Royón, por Salta; Carolina Moisés, de Jujuy; Sandra Mendoza, de Tucumán; Guillermo Andrada, de Catamarca; y Sonia Rojas Decut y Carlos Arce, de Misiones.

La reunión tuvo como eje las prioridades presupuestarias y legislativas de las provincias del Norte. Entre ellas se encuentran el financiamiento necesario para continuar las obras en rutas nacionales, los esquemas energéticos y tarifarios para las zonas de altas temperaturas y los incentivos para la producción agroindustrial y minera del NOA y NEA.

“El diálogo y la búsqueda de consensos son fundamentales para avanzar en soluciones que respondan a las necesidades de nuestra gente”, expresó Sáenz después del encuentro. En esa línea, afirmó: “Seguimos trabajando y gestionando para defender los intereses del Norte Argentino”.

En el Senado de la Nación, me reuní con los senadores Flavia Royón (Salta), Carolina Moisés (Jujuy), Sandra Mendoza (Tucumán), Guillermo Andrada (Catamarca), Sonia Rojas Decut y Carlos Arce (Misiones) para conversar sobre los temas prioritarios para nuestras provincias y la… pic.twitter.com/0Qa5nbtlCD — Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) September 17, 2026

Antes de reunirse con los senadores, Sáenz había participado junto a otros gobernadores del Norte Grande de un encuentro con el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Diego Santilli. Allí analizaron la agenda legislativa nacional, diferentes proyectos de interés para las provincias y el esquema de trabajo entre los gobiernos provinciales y la Nación.

En ese ámbito, el mandatario salteño volvió a reclamar respuestas para garantizar la continuidad de las obras públicas comprometidas por el Gobierno nacional. También reiteró el planteo de las provincias norteñas para contar con una tarifa eléctrica diferenciada durante los meses de altas temperaturas.

Las gestiones se desarrollan en una semana de intensa actividad en el Congreso. Este jueves, el Senado debate la denominada Inocencia Fiscal II y una reforma del régimen de biocombustibles. En paralelo, con la firma de los senadores del Norte Grande, el plenario de comisiones de Minería, Energía y Combustibles y Presupuesto y Hacienda pasó a la firma la modificación al Régimen de Zona Fría, sin cambios, y buscará la sanción en el recinto la próxima semana.