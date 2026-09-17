La quinta Marcha Federal Universitaria ya tiene fecha: será el 15 de octubre

La quinta Marcha Federal Universitaria fue confirmada para el jueves 15 de octubre, luego de que las negociaciones salariales entre el Gobierno nacional y los representantes de los trabajadores universitarios finalizaran nuevamente sin acuerdo.

La convocatoria fue ratificada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a las autoridades de las universidades nacionales, junto con los sectores gremiales y estudiantiles. “Ante la falta de respuesta en el ámbito paritario y judicial, el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y en el marco del debate parlamentario del presupuesto 2027, nos volvemos a encontrar para defender la universidad pública y el sistema científico nacional”, expresó el organismo.

🗣 Ante la falta de respuesta en el ámbito paritario y judicial, el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y en el marco del debate parlamentario del presupuesto 2027, nos volvemos a encontrar para defender la universidad pública y el sistema científico nacional pic.twitter.com/al0wz7aLR5 — CIN (@CINoficial) September 17, 2026

La definición se conoció después de una nueva reunión paritaria en la que no hubo acuerdo. El Ejecutivo mantuvo la propuesta salarial presentada anteriormente y sostuvo el incremento del 3% dispuesto a partir de una resolución judicial. Los sindicatos rechazaron el ofrecimiento y mantienen su reclamo por una recomposición salarial.

El conflicto salarial se desarrolla, además, mientras avanza en el Congreso la discusión por el Presupuesto 2027. El proyecto del Ejecutivo contempla alrededor de $7,3 billones para las universidades nacionales, mientras que el CIN había calculado necesidades cercanas a los $11 billones para el próximo año.