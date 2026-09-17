Ruidos molestos: el Senado insiste con su proyecto y este vuelve a Diputados

En sesión ordinaria, el Senado salteño aprobó e insistió con su propio proyecto para establecer un marco normativo que prevenga y erradique la emisión de ruidos molestos por parte de vehículos con escape libre u otros dispositivos.

Cabe destacar que Diputados había introducido modificaciones al proyecto original – aprobado anteriormente en el Senado – que no fueron del agrado de los senadores, por lo que insistieron con la versión propia de la norma.

“Este proyecto tiene por finalidad restaurar el texto que fuera aprobado en 2025, que es el marco normativo para la prevención, control y sanción de ruidos molestos por parte de vehículos con escape libre”, indicó el senador Enrique Cornejo (Gral. Güemes).

Explicó que el texto aprobado en Diputados es “parcial” y “desnaturaliza” lo aprobado en el Senado “entendiendo que todo ciudadano, en función de las normas, tiene derecho a vivir en un ambiente equilibrado y libre de contaminación”.

“Estos ruidos afectan a la salud de niños y adultos con discapacidad, y también el comportamiento de los animales”, aseguró el legislador.

Apuntó, en tanto, que el Senado no se abocó solo a la sanción ya que estableció un régimen con la policía como autoridad de aplicación, mientras que de las multas, el 70% de lo recaudado, financiará equipamiento policial. En tanto, el 30% restante se utilizará para dictar cursos de concientización vial.

“La propuesta de Diputados es insuficiente y nuestra normativa originalmente planteada es superadora”, sentenció Cornejo.

El proyecto fue aprobado y pasa nuevamente a Diputados en revisión.