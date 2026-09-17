La nafta alcanza precios récord en EEUU y presiona sobre la inflación

La disparada de los combustibles en Estados Unidos profundizó este jueves las alertas económicas al alcanzar un promedio nacional de US$44,44 para el galón de nafta regular y un récord histórico de US$6,50 para el diésel, impulsados por el impacto directo de la guerra en el suministro petrolero global.

La escalada, que acumula una suba interanual del 34% según datos de la asociación AAA, responde al encarecimiento del crudo provocado por las restricciones en el estrecho de Ormuz y los graves daños registrados en estaciones de bombeo del oleoducto East-West de Arabia Saudita, una infraestructura clave cuyos tiempos de reparación se estiman entre uno y dos meses, muy por encima de los plazos iniciales calculados por la Casa Blanca.

El salto del barril hasta los US$108 refleja el temor de los mercados a una pérdida neta de oferta estimada en más de dos millones y medio de barriles diarios una vez agotados los inventarios de la terminal de Yanbu, a lo que se suma una razón estructural en las refinerías que, priorizando la producción de diésel debido a las confluencias de los conflictos en Medio Oriente y Ucrania, estrangulan la oferta de gasolina e impulsan nuevos incrementos en las estaciones de servicio.

El shock energético ya comenzó a reconfigurar el escenario macroeconómico y político del país, obligando a la Reserva Federal a elevar su tasa de referencia hasta un rango de entre 3,75 y 4% —con advertencias de su presidente sobre los riesgos alcistas en la inflación—, al tiempo que acumula un costo superior a los US$107.000 millones extra para los automovilistas en estados clave del Medio Oeste, erosionando el panorama electoral de Donald Trump de cara a las legislativas de noviembre.