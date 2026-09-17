Tras 88 años, Bolivia y Paraguay completaron la demarcación de su frontera

Bolivia y Paraguay concluyeron la demarcación definitiva de su frontera común, cerrando un proceso que se extendió durante 88 años y que tuvo su origen en los acuerdos alcanzados después de la Guerra del Chaco.

La decisión fue adoptada durante la XIII Reunión Plenaria Ordinaria de la Comisión Mixta Demarcadora de Límites Boliviano-Paraguaya, realizada en La Paz entre el 14 y el 16 de septiembre.

El trabajo pendiente correspondía al tramo comprendido entre el Hito X “12 de Junio” y el Hito XI, ubicado en la confluencia de los ríos Negro u Otuquis y Paraguay, en el punto donde confluyen las fronteras de Paraguay, Bolivia y Brasil.

Se trataba del último sector cuyo trazado todavía debía completarse y aprobarse formalmente. La Cancillería boliviana informó que los trabajos finales alcanzaron un tramo fluvial de aproximadamente 50 kilómetros.

Un proceso iniciado después de la Guerra del Chaco

La definición de la frontera tiene sus antecedentes en el Tratado de Paz, Amistad y Límites firmado en Buenos Aires el 21 de julio de 1938, tres años después del fin de la Guerra del Chaco.

El acuerdo dispuso la creación de una comisión mixta encargada de trasladar al terreno la línea establecida mediante el laudo arbitral de octubre de ese mismo año. Los trabajos comenzaron oficialmente en diciembre de 1938.

Durante las décadas siguientes, equipos de ambos países realizaron tareas topográficas, geodésicas y de instalación de hitos en una extensa región caracterizada por las dificultades de acceso.

Para determinar el último sector, correspondiente al río Negro u Otuquis, se realizaron estudios hidrográficos y batimétricos. Bolivia informó que durante 2025 se habían definido 46,5 kilómetros y que los 3,5 kilómetros restantes fueron resueltos en la última reunión mediante tecnología de drones y análisis técnicos.

Frontera completamente reconocida

Con la aprobación del último tramo, ambos gobiernos consideran concluido y reconocido integralmente el trazado fronterizo.

Existe una diferencia entre las cifras oficiales sobre su extensión total: Paraguay informa una frontera de aproximadamente 742 kilómetros, de los cuales 704 son terrestres y 38 fluviales; Bolivia la cuantifica en 755,67 kilómetros. Ambas cancillerías coinciden, sin embargo, en que la demarcación quedó completamente finalizada.

La conclusión del proceso cierra uno de los capítulos territoriales derivados de la Guerra del Chaco y consolida una delimitación trabajada durante casi nueve décadas por los organismos técnicos y diplomáticos de ambos países.