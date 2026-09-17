Rusia vota bajo el peso de la guerra: arranca un proceso electoral clave para la Duma Estatal

Rusia pondrá en marcha este viernes sus primeras elecciones parlamentarias desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania, en un proceso de tres días que se extenderá hasta el domingo para renovar los 450 escaños de la Duma Estatal.

En un escenario atravesado por el impacto económico del conflicto y un cerco cada vez más estrecho sobre las voces críticas, Rusia Unida, la fuerza respaldada por el presidente Vladímir Putin, buscará capitalizar el aparato estatal para conservar los más de dos tercios de las bancas que actualmente domina en la cámara baja.

La votación se celebra tras cuatro años y medio de enfrentamientos que ya dejaron profundas huellas en el territorio ruso, donde los ataques ucranianos de largo alcance contra refinerías, plantas de combustible e infraestructura logística han provocado faltantes regionales y puesto a prueba la resiliencia financiera del Kremlin.

Pese a que Putin reconoció daños en el sector energético y defendió la capacidad de resistencia del Estado, el oficialismo ha optado por blindar el relato patriótico, vinculando directamente la participación en las urnas con el respaldo a las tropas apostadas en el frente. Lejos de constituir una competencia abierta, la campaña transcurrió bajo estrictas limitaciones para la disidencia, ilustrada de manera dramática por el fallo del Tribunal Supremo que ordenó excluir de la lista nacional a Yábloko —la única fuerza legalizada que se oponía abiertamente a la guerra—, sumado a las severas condenas judiciales contra referentes partidarios como Maxim Kruglov y Lev Shlosberg, castigados con penas de prisión de siete y once años por sus posturas públicas.

Mientras tanto, el abanico opositor con representación parlamentaria, integrado por el Partido Comunista, el Partido Liberal-Demócrata, Rusia Justa y Gente Nueva, ha evitado cuestionar el eje central de la política del Kremlin y ha respaldado las decisiones estratégicas de la administración central.

Con un sistema mixto que repartirá 225 bancas mediante listas partidarias y otras 225 a través de circunscripciones uninominales, y en paralelo con comicios de gobernadores y legislaturas regionales, el proceso electoral se consolida como una prueba de fuerza política para el Gobierno, que busca exhibir cohesión interna hacia el exterior mientras acalla los márgenes de pluralidad en el tablero doméstico.