La guerra con Irán ya le costó u$s38.000 millones a EEUU y el gasto crecería u$s3.000 millones por mes

La guerra de Estados Unidos contra Irán ya le costó u$s38.000 millones a Washington y podría sumar otros u$s3.000 millones por cada mes que continúen las hostilidades, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), que además alertó por el impacto del conflicto sobre la inflación y las reservas militares estadounidenses.

Los cálculos del organismo no partidista del Congreso estadounidense contemplan los gastos acumulados hasta el 1° de agosto. Además del desembolso militar, la CBO estimó que el conflicto podría incrementar la inflación en 0,5% durante los primeros tres meses de 2027.

El informe, difundido cuando la guerra lleva seis meses, señaló que una parte importante de los costos está relacionada con el rápido consumo de municiones. La situación podría tener consecuencias a largo plazo: recuperar completamente las reservas estadounidenses podría demandar al menos cinco años.

El agotamiento de armamento se convirtió en uno de los principales focos de preocupación para Washington. Reuters había informado en agosto que Estados Unidos había utilizado prácticamente la totalidad de sus misiles de precisión de largo alcance durante las operaciones contra Irán.

La CBO advirtió que la falta de determinadas municiones críticas, entre ellas interceptores de misiles, podría limitar la capacidad del Pentágono para responder ante otro conflicto de gran escala. En julio, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, había solicitado cerca de u$s90.000 millones en fondos de emergencia para reponer los suministros.