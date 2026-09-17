Trump amenaza a Europa con fuertes aranceles si avanza su asociación con Canadá



Donald Trump abrió un nuevo frente de tensión comercial con la Unión Europea al advertir que podría imponer fuertes aranceles e incluso restringir el comercio con el bloque si avanza la propuesta para profundizar la integración de Canadá con Europa.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, planteó la posibilidad de convertir a Canadá en el primer “miembro asociado” de la Unión Europea, una figura inédita que todavía no está contemplada formalmente en los tratados comunitarios.

Trump cuestionó la iniciativa y señaló que su respuesta dependerá de las intenciones que atribuya al acuerdo.

“Si considero que se trata de un acto hostil, impondré tarifas muy pesadas o dejaremos de comerciar con Europa en muchos sectores”, afirmó. También calificó la propuesta como “ridícula” y volvió a cuestionar la relación comercial de Estados Unidos con Canadá.

Canadá defiende su acercamiento a Europa

El primer ministro canadiense, Mark Carney, defendió este jueves ante el Parlamento Europeo la posibilidad de profundizar la relación con el bloque.

Canadá no plantea incorporarse como miembro pleno de la UE, sino avanzar hacia una alianza estratégica más amplia en áreas como defensa, minerales críticos, inteligencia artificial, energía y comercio digital.

Carney sostuvo además que Canadá decidirá de manera soberana sus alianzas internacionales y argumentó que una relación más estrecha con Europa no tiene por qué perjudicar el vínculo con Estados Unidos.

Europa respondió a Trump

La Comisión Europea rechazó que el acercamiento tenga como objetivo perjudicar a Washington.

“Esta no es una asociación contra nadie”, sostuvo el portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill, al remarcar que la propuesta apunta a fortalecer la cooperación entre Canadá y Europa.

Por el momento, el concepto de “miembro asociado” continúa en discusión y todavía deberá definirse qué alcance tendría y qué respaldo requerirá dentro de los 27 países integrantes de la Unión Europea.