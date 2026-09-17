Los mandatarios, por su parte, también han determinado cuáles son sus pretensiones en el marco de sus relaciones con el gobierno central y algunos esperan satisfacerlas desde la mesa de negociaciones con miembros del gabinete y, otros, desde el Congreso.

En principio, las próximas diez semanas serán de negociaciones, debates y acuerdos, para cerrar el año parlamentario con el presupuesto general de la Nación 2027 aprobado. Sin embargo no es una tarea exclusiva de ambas cámaras legislativas. Por la premura con la que hicieron las convocatorias, en el Ejecutivo hay un fuerte interés -y una inocultable necesidad- de cerrar acuerdos con los mandatarios dialoguistas, siempre dispuestos a un intercambio de favores en nombre de los intereses de las provincias, por su lado y del modelo de profundas reformas estructurales que se pretende realizar en la administración federal.

Hasta la primera semana de octubre, en la que el proyecto de presupuesto debe iniciar su tratamiento en comisiones para lograr dictamen, se desarrollará una maratón de encuentros en los dos niveles de gobierno.

Comenzó el martes cuando el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía Luis Caputo, se reunieron con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, para firmar una serie de convenios para la manutención y mejora de obras viales en su distrito. Por supuesto que la agenda del encuentro fue más amplia, como ocurrió el miércoles cuando una misma mesa reunió a los mandatarios de Salta, Gustavo Sáenz; de Catamarca, Raúl Jalil; de Corrientes, Juan Pablo Valdés y de Tucumán, Osvaldo Jaldo. Allí estuvo Santilli, escuchando las condiciones que le hicieron conocer en términos casi perentorios porque ya hay una larga historia de convenios incumplidos y de problemas agravados, especialmente por la carencia de obras públicas.

Este jueves fue el turno del gobernador de Jujuy, que tuvo la oportunidad de recordar al titular del Palacio de Hacienda las cuentas que no se han cerrado. Luego, el Jefe de Gabinete continuó la ronda con el gobernador chaqueño Leandro Zdero, y la cerrará en las próximas horas con Gustavo Melella, de Tierra del Fuego.

Las conversaciones no se limitan al pedido de puentes, rutas, obras hídricas y de saneamiento. Los subsidios y la creciente discrecionalidad del gobierno libertario en la distribución de recursos también son parte de los planteos.

“El Norte Grande tiene una agenda común que requiere respuestas concretas y un federalismo real”, dijo Gustavo Sáenz, en un posteo sobre la reunión. Su par de Tucumán aclaró que no se están pidiendo privilegios sino defendiendo los intereses de la gente, reconociendo que se reiteró el pedido de una tarifa eléctrica diferenciada para las zonas cálidas durante los meses de altas temperaturas.

Son las demandas que se plantean en cada oportunidad de diálogo con los niveles de decisión del gobierno nacional, ofreciendo a cambio un acompañamiento que la debilidad del oficialismo en el Parlamento torna imprescindible. Pero no es un intercambio franco y eso quedó en claro en un plenario de comisiones en el Senado, en el que se trató la reforma del régimen de zona fría para el gas. Con el apoyo del norte saldrá la ley y luego, cumplida esa parte del acuerdo, la Secretaría de Energía emitirá una resolución otorgando el subsidio sobre la tarifa eléctrica, según su criterio y con fondos del Tesoro nacional.

La reforma electoral y de la Carta Orgánica del Banco Central son otras dos oportunidades de negociación, que seguramente irán a cambio de la reforma de la ley de biocombustibles. Pero el máximo logro será el sesgo federalista del presupuesto nacional que las provincias pretenden como una garantía de participación en el reparto de fondos que, por ahora, se usan para un equilibrio de cuentas figurativo.

Es importante mantener los espacios de diálogo pero respetando las posiciones de paridad.

Salta, 17 de setiembre de 2026