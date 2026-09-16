Un aprendizaje del Milagro

Desde cuatro meses antes, cada año, comienzan a reunirse representantes de las fuerzas de seguridad, de salud pública, de emergencia ciudadana, todos los servicios públicos y los sacerdotes y voluntarios laicos de la Iglesia Catedral.

Año a año se reitera este ejercicio y resulta un engranaje muy aceitado, de modo que los resultados están a la vista. Cada año se recupera la experiencia de los anteriores y se ajustan los detalles distribuyendo responsabilidades.

Hay que subrayar que los voluntarios ponen lo suyo por pura devoción al Señor y a la Virgen y por vocación de servicio; también los servidores públicos ponen un plus a lo que es la sobrecarga de sus tareas habituales. Gracias a que ponen ese plus las cosas salen bien. Se nota que ponen lo suyo como salteños.

Así como tantos otros donan su tiempo y esfuerzo para servir en la Catedral o para atender a los peregrinos, los servidores de la seguridad, de la salud pública y de otros resortes, que a veces no se notan, añaden su emoción y su devoción para motivar el cumplimiento de su deber.

A todos ellos nuestra gratitud. La fiesta se apoya en ellos.

Este aprendizaje de sinergia de servicios públicos y de institución eclesial y voluntariado privado vale para todas partes. Ahora se está ensayando con motivo de la próxima visita del papa León XIV.

Con el eje de la Iglesia local y la legación vaticana, organismos de tres niveles jurisdiccionales (el nacional, el provincial de Buenos Aires y el de Córdoba, y los municipales de Buenos Aires y de Luján) están aprendiendo aceleradamente a trabajar juntos.

El común objetivo de ofrecer lo mejor para que la visita papal sea una fiesta compartida ha desafiado a superar rencillas, agravios, distancias y temores mutuos. Están aprendiendo lo que aquí ya sabemos desde hace siglos: que la unidad en un buen objetivo supera todos los conflictos.

Que la unidad en un objetivo superior desata una energía que hace posibles milagros ocultos. Esta es la enseñanza anual del Milagro salteño, ésta habrá de ser, sin duda, la enseñanza nacional de la visita del papa León XIV. Ojalá se aprenda a vivir mejor.