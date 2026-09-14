Negociaciones

Es el que abre la remisión del proyecto de presupuesto 2027, del que solo se tienen las líneas generales que, de manera acotada, se conocieron en el avance de junio pasado.

En lo formal, hay una fecha límite establecida por el Artículo 26 de la Ley de Administración Financiera, el cual dispone que el Poder Ejecutivo debe remitir el proyecto de gastos y recursos a la Cámara de Diputados de la Nación hasta el 15 de setiembre. La presentación debe ser realizada por el Jefe de Gabinete, según el Artículo 100, inciso 6, de la Constitución.

Puede haber variantes a estas normativas. El proyecto de 2026 fue llevado al Congreso por el propio Presidente de la Nación, quien usó una cadena nacional para dar a conocer el contenido de la iniciativa que, hasta aquí, se ha cumplido en sus condiciones señaladas como innegociables. Ello así a pesar que el contexto proyectado no es el que se ha configurado.

Cabe recordar que se había estimado para este año un crecimiento del Producto Bruto Interno del 5%; sin embargo, el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central de la República Argentina confirma un crecimiento de 2,1%. La Inflación estimada para 2026 era del 10,1% anual pero en los primeros 8 meses ya acumuló 21,3% y el tipo de cambio proyectado era de $1.423 por dólar para diciembre; por ahora, ya es de $1535. El superávit primario que pidió el FMI y proyectó el gobierno libertario era del 1,5% del PBI, pero hasta ahora alcanzó 0,9% del PBI.

Las referencias presidenciales y de la conducción económica hacen prever que el presupuesto que girará este martes mantendrá las líneas básicas de equilibrio fiscal, estabilidad macroeconómica y reducción de la inflación.

Estos propósitos ya han mostrado los resultados en la economía real, que se traducen en ajustes cuyo costo cargan casi todos los sectores sociales y las administraciones provinciales. Los datos de Presupuesto Abierto de la Secretaría de Hacienda indican que la ejecución de los gasto totales presupuestados se ubican apenas por encima de lo pautado

Los gastos devengados de la Administración Central al cerrar el primer semestre sumaban 101 billones de pesos sobre un crédito vigente a ese momento de 150 billones, una ejecución de casi el 68%. En cambio, el Servicio de la Deuda Pública mostró la ejecución más alta, con el 87%, veinte puntos por encima de lo presupuestado para este período del año.

Un rubro que mostró una ejecución muy baja es el correspondiente a las Obligaciones a Cargo del Tesoro. El Ejecutivo podría haber usado 11 billones de pesos, contemplados en el presupuesto vigente pero sólo usó 3 billones, pese a que se trata de la partida con la que se asiste a las provincias o a programas convenidos, entre otros fines. También es muy baja, por ejemplo, la ejecución del presupuesto asignado al Ministerio de Salud.

Desde este lunes mismo comenzarán conversaciones dentro del oficialismo, para disciplinar la tropa. Muchas previsiones apuntan a financiar acciones que le importan a la administración libertaria, como los refuerzos que se prevén para las áreas de Defensa y Cancillería, a partir de la decisión presidencial de reforzar el control de los recursos económicos en el área de las Islas Malvinas.

También se escuchará a los sectores políticos aliados y a los gobernadores. Los mandatarios suponen que tienen una oportunidad porque 2027 es un año electoral y la política no desecha nunca negociaciones en ese marco.

Salta, 14 de setiembre de 2026