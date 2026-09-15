Este año, el mensaje que se transmitió estuvo sostenido por la referencia a la paz, una preocupación que atraviesa al mundo.

El lema de la fiesta de 2026 fue “Señor del Milagro, Tú eres nuestra paz. Oramos para recibirla y servimos para darla” y bajo ese paraguas se oró por ella, por la caridad y por las vocaciones. Todo estuvo en línea con una cuestión que concentra los pronunciamientos del Papa León XIV.

Desde la Jornada Mundial que la Iglesia celebra cada 1 de enero, el Pontífice le dio cuerpo a sus primeras palabras, pronunciadas cuando fue ungido Papa y pidió por una paz “desarmada y desarmante”. En un marco de conflictividad y violencia que se observa en todo el mundo. siente la necesidad de profundizar el mensaje de la lucha de Jesús. «La paz de Jesús resucitado es desarmada –afirmó León XIV en su mensaje-, porque desarmada fue su lucha, dentro de circunstancias históricas, políticas y sociales precisas. Los cristianos, juntos, deben hacerse proféticamente testigos de esta novedad, recordando las tragedias de las que tantas veces se han hecho cómplices». Subrayó que el camino propuesto es el de la misericordia y cuestionó que actualmente «en la relación entre ciudadanos y gobernantes se llega a considerar una culpa el hecho de que no se nos prepare lo suficiente para la guerra, para reaccionar a los ataques, para responder a las agresiones». Sus sucesivos mensajes apuntaron a cuestionar esa lógica y a centrarse en la paz y el perdón, elemento indispensable sin él no se puede vivir en paz.

Las homilías del Triduo se centraron en la necesidad urgente de pacificación ante las diversas realidades complejas de la sociedad actual, como lo marcó en el primer pontifical el obispo de la Prelatura de Cafayate Dario Quintana.exhortando a los fieles y autoridades presentes a trabajar activamente para desterrar la violencia y las adicciones de la comunidad. La de esta jornada, que es la central, estuvo a cargo del nuncio apostólico Michael Wallace Banach, quien transmitió un mensaje de amor del Papa para los salteños y centró su alocución en el Pacto de Fidelidad. Destacó que ese es el proceso que no cierra cada 15 de setiembre sino que continúa. El mensaje que debe dejar la celebración del Milagro es que es una “cosecha de vida, de salvación y de paz”.

También la paz fue un eje central y de ella dijo el prelado que no solo se pide, sino que se tiene que construir con la oración y los actos de fe. Allí introdujo un llamado a las familias salteñas para que se alejen de la búsqueda de reconocimiento personal, gloria o beneficio propio.

Los tiempos difíciles que se atraviesan le dan a la vinculación de los salteños con sus santos patronos una significación particular. Por lejos, son muchos los que confían más en ellos que en las instituciones y los gobernantes.

Salta, 15 de setiembre de 2026