Caso $LIBRA: querellantes van a Casación contra el fallo que los dejó afuera

El planteo apunta contra la resolución del 4 de septiembre pasado, en la que la Cámara sostuvo que se había conformado “un escenario que evidencia un debilitamiento de la teoría del caso” y que la hipótesis criminal se encontraba “diluida” frente a las pruebas necesarias para acreditar una estafa.

Romeo considera que esas afirmaciones implican un adelantamiento de la discusión sobre el fondo de la investigación. En su presentación sostiene que la Cámara terminó realizando una suerte de evaluación anticipada de la existencia del delito cuando todavía se encuentra abierta la etapa de instrucción.

“Utilizar la excusa de que la hipótesis está ‘diluida’ en esta etapa prematura de la instrucción para expulsar a las víctimas del expediente, implica dictar, en los hechos, un verdadero sobreseimiento anticipado de los imputados por el delito de estafa”, sostiene el escrito.

Entre los denunciados está el presidente Javier Milei, quien promocionó la cripto Libra en su cuenta de X , y el empresario y amigo Mauricio Novelli.

Uno de los principales argumentos de Romeo apunta a la prueba que, según afirma, acredita que efectivamente era titular de las billeteras desde las cuales realizó operaciones con $LIBRA. En ese sentido, cuestionó que la Cámara haya considerado que la trazabilidad de las operaciones mediante blockchain no alcanzaba para vincular esas transacciones con una persona determinada.

La presentación señala que Romeo incorporó las Escrituras N° 102 y 103, labradas el 6 de marzo de 2025 ante la escribana Cecilia Larroudé. Según explica, en esos instrumentos públicos se certificó la titularidad del teléfono celular utilizado, el acceso a las billeteras de Phantom y Lemon y la constatación de las operaciones de compra y venta de la criptomoneda.

“Mi parte NO se sustentó únicamente en manifestaciones abstractas o ‘links’”, remarca el escrito. Y agrega: “Una escribana dio fe y certificó notarialmente mi titularidad sobre el dispositivo celular, el acceso mediante desbloqueo a las billeteras de Phantom y Lemon, y la constatación visual de las operaciones de compra y venta de la criptomoneda Libra”.

Para Romeo, esos elementos permiten establecer el vínculo entre las operaciones registradas en blockchain y su identidad como usuario. También mencionó un certificado de Lemon que, según sostuvo, acredita que posee una cuenta y que puede recibir Solana.

El cuestionamiento al origen de los fondos

Otro de los agravios planteados está relacionado con la exigencia de acreditar el origen de los activos utilizados en las operaciones.

La querella considera que exigir esa demostración para determinar si una persona puede ser reconocida como víctima constituye un requisito que no corresponde a esta etapa procesal.

Para graficarlo, Romeo utilizó una comparación con un delito contra la propiedad: “Si a una persona le hurtan una cartera en la vía pública, el Estado no le niega constituirse en querellante porque no lleva consigo el ticket de compra de la cartera o por no poder justificar contablemente de dónde sacó cada billete que le acaban de robar”.

En esa línea, calificó como una “probatio diabólica” la exigencia de demostrar el origen del patrimonio como condición para ejercer el rol de querellante.

“Exigir a una víctima de estafa que rinda cuentas y audite el origen de su patrimonio como condición previa para querellar es una aberración procesal”, afirmó en el recurso.

Qué dice Romeo sobre el supuesto engaño

El recurso también cuestiona la conclusión de la Cámara respecto de que los querellantes no habían logrado demostrar “el ardid o la afirmación falsa concreta” que los hubiera llevado a adquirir el token, ni un nexo entre esa maniobra y la disposición patrimonial.

Romeo sostiene que ese análisis omitió considerar elementos que, según su presentación, fueron desarrollados en un escrito de más de 200 páginas presentado el 5 de abril de 2026.

Allí, afirma, se describió como supuesto mecanismo de engaño la construcción de una “calidad simulada” y una “apariencia de empresa”, además de la utilización de la investidura presidencial para generar confianza y operaciones previas de determinadas billeteras.

El escrito sostiene que 74 billeteras vinculadas por la querella a los imputados realizaron compras masivas 22 segundos antes de la publicación del mensaje presidencial sobre $LIBRA y que posteriormente se produjo la extracción de fondos que la presentación ubica en u$s14,5 millones en ese tramo de la operatoria.

Romeo afirma que esos elementos deben ser investigados y no utilizados, en esta instancia, para determinar de manera anticipada si existió o no una estafa. La presentación califica al episodio como un supuesto “Rug Pull pre-programado” y sostiene que el riesgo propio de una inversión en una memecoin no puede confundirse con la hipótesis de una maniobra fraudulenta previamente organizada.

La discusión por la cosa juzgada

Otro de los puntos centrales del recurso es el planteo de que la Cámara ya había reconocido anteriormente la legitimación de los querellantes y que, según Romeo, no apareció posteriormente una prueba técnica que justificara modificar esa situación.

“La Alzada malinterpreta su propia cláusula de salvedad”, sostiene el escrito, que afirma que una eventual revisión de la legitimación debía quedar vinculada a la aparición de nuevos elementos que demostraran que los querellantes no habían sido perjudicados o que la documentación aportada era falsa.

Según Romeo, “no ha habido ninguna nueva opinión o informe con experticia técnica suficiente que refute las operaciones que realicé (certificadas por escribano público) o su trazabilidad”.

Por eso, considera que se reabrió una discusión que ya había sido resuelta sin que existieran nuevos elementos probatorios capaces de justificar el cambio.

Qué pide Romeo a Casación

En el recurso, Romeo pidió que la Cámara Federal de Casación Penal admita el planteo, deje sin efecto la resolución del 4 de septiembre y disponga su restitución como querellante.

También mantuvo la reserva del caso federal. Esto significa que, si el planteo no prospera en las instancias correspondientes, dejó expresamente abierta la posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El argumento constitucional se apoya en el derecho a la jurisdicción, el debido proceso y la tutela judicial efectiva. El escrito concluye solicitando que se revoque la decisión y que Romeo pueda continuar ejerciendo el rol de querellante en una causa que todavía se encuentra en etapa de investigación con el solo impulso del fiscal Eduardo Taiano.

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