Feriado del Milagro: el San Bernardo atendió a 50 motociclistas accidentados

El Hospital San Bernardo atendió a 50 motociclistas involucrados en siniestros viales durante el fin de semana largo por el Milagro, un dato que volvió a poner a los accidentes en moto entre los principales motivos de asistencia por traumatismos.

El registro corresponde al balance sanitario realizado durante los días de mayor movimiento por las celebraciones del Señor y la Virgen del Milagro, cuando miles de personas circularon por la ciudad y se reforzaron los servicios de emergencia.

La cantidad de motociclistas atendidos volvió a sobresalir dentro de los ingresos vinculados con accidentes de tránsito, por encima de los registrados entre otros medios de movilidad.

El movimiento también se reflejó en el conjunto del sistema público de salud. Durante el fin de semana largo, más de 3.500 pacientes pasaron por las guardias de los hospitales de la Capital, entre ellos el Materno Infantil, San Bernardo, Señor del Milagro, Papa Francisco, Arturo Oñativia y Miguel Ragone.

En el caso del San Bernardo, hospital de referencia para la atención de traumatismos de mayor complejidad, los 50 motociclistas accidentados volvieron a marcar la incidencia de este tipo de siniestros dentro de la demanda de la guardia.

El balance se conoce después de varios fines de semana en los que las motos ya venían ocupando una proporción elevada entre los pacientes atendidos por accidentes de tránsito en ese hospital. Por ejemplo, el fin de semana del 4 al 7 de septiembre habían ingresado 40 motociclistas entre 48 víctimas de siniestros viales.