Salta no registra casos de la nueva subvariante BA.3.2 de COVID-19

Salta no registra hasta el momento casos de la subvariante BA.3.2 de COVID-19, mientras que durante 2026 se notificaron apenas 12 contagios en toda la provincia.

El dato surge del seguimiento epidemiológico de las enfermedades respiratorias. Salud Pública señaló además que no se observa un aumento significativo de casos de coronavirus, aunque mantiene la vigilancia ante la circulación de nuevas variantes.

“En Salta no se han identificado -hasta el momento- casos correspondientes a BA.3.2. En lo que va del año se notificaron 12 casos de COVID-19 en la provincia, todos aislados y sin evidencia de un incremento significativo de la enfermedad”, manifestó el director general de Coordinación Epidemiológica, Francisco García Campos.

En ese contexto, las autoridades recomendaron mantener actualizado el esquema de vacunación contra COVID-19 e influenza, especialmente entre las personas que integran grupos de riesgo.