Salmonella y otras infecciones: qué alimentos evitar durante el Milagro

Durante las peregrinaciones del Milagro, Salud Pública recomendó extremar los cuidados con los alimentos para prevenir intoxicaciones y enfermedades como la salmonelosis, especialmente ante comidas que permanecen varias horas expuestas al calor o sin una conservación adecuada.

A los peregrinos se les aconseja llevar agua segura, consumir las comidas preparadas en el momento, lavar correctamente frutas y evitar cualquier alimento que haya permanecido mucho tiempo al sol. Para trayectos prolongados, se recomienda priorizar productos de conservación sencilla como galletas, barras de cereal o frutos secos.

Quienes preparan o entregan comida deben reforzar el lavado de manos, utilizar agua segura, cocinar completamente los alimentos y evitar la contaminación cruzada entre productos crudos y listos para consumir. También se recomienda mantener la comida protegida de insectos y del calor y no manipular alimentos en caso de presentar síntomas de enfermedad.