Salmonella y otras infecciones: qué alimentos evitar durante el Milagro

Recomiendan consumir las comidas preparadas en el momento, evitar productos que hayan quedado al sol y mantener estrictas medidas de higiene.
Salud12/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Durante las peregrinaciones del Milagro, Salud Pública recomendó extremar los cuidados con los alimentos para prevenir intoxicaciones y enfermedades como la salmonelosis, especialmente ante comidas que permanecen varias horas expuestas al calor o sin una conservación adecuada.

A los peregrinos se les aconseja llevar agua segura, consumir las comidas preparadas en el momento, lavar correctamente frutas y evitar cualquier alimento que haya permanecido mucho tiempo al sol. Para trayectos prolongados, se recomienda priorizar productos de conservación sencilla como galletas, barras de cereal o frutos secos.

109992-pautas-para-prevenir-enfermedades-respiratorias-durante-las-festividades-del-milagroMilagro: recomiendan no peregrinar con fiebre o síntomas respiratorios

Quienes preparan o entregan comida deben reforzar el lavado de manos, utilizar agua segura, cocinar completamente los alimentos y evitar la contaminación cruzada entre productos crudos y listos para consumir. También se recomienda mantener la comida protegida de insectos y del calor y no manipular alimentos en caso de presentar síntomas de enfermedad.

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