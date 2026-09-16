Desafío solidario: el Materno Infantil busca sumar un espinógrafo

El Hospital Público Materno Infantil presentó la sexta edición del Desafío MTB, una competencia deportiva y solidaria que se realizará el próximo 4 de octubre. La actividad tiene como objetivo recaudar fondos para incorporar equipamiento médico y, este año, estará especialmente dedicada a la concientización sobre el cáncer de mama.

La largada será desde el Parque del Bicentenario y los recorridos atravesarán los senderos de Loma Balcón, dentro del predio del Ejército Argentino. A las categorías competitivas habituales se sumará una nueva modalidad de 15 kilómetros de cicloturismo, pensada para quienes quieran participar de manera recreativa y en familia.

Los fondos obtenidos serán destinados a la compra de un espinógrafo, equipo que permitirá fortalecer la capacidad diagnóstica del hospital. Una vez alcanzado ese objetivo, la Fundación del Hospital Público Materno Infantil prevé además equipar un nuevo espacio destinado a la atención oncológica de mujeres y continuar con proyectos de humanización de los sectores hospitalarios.

Las inscripciones ya se encuentran habilitadas y contemplan opciones para adultos y niños, con kit del corredor y casaca oficial. Todos los participantes que completen el recorrido recibirán una medalla, mientras que los primeros puestos de cada categoría serán premiados con trofeos. La propuesta es organizada conjuntamente por el hospital, su fundación y la Fundación SENDASS.