Güemes: víctimas de estafa rechazan reparación de 23 mil pesos al dueño de corralón Gutiérrez

Los acusados de maniobras fraudulentas vinculadas a la venta de materiales de construcción son Ricardo Gutiérrez, un hombre de 79 años, y su hijo Ariel, que permanece prófugo desde noviembre pasado, cuando allanaron su lugar de residencia: el camping de La Caldera.

Frente al juez de la Sala I del Tribunal de Juicio, Leonardo Feans, la defensa de Gutiérrez ofreció un acuerdo en juicio abreviado, que consistía en una pena de tres años de cumplimiento condicional, es decir en libertad, más una indemnización de un millón y medio a repartirse entre 69 víctimas, lo que da una suma aproximada de 23 mil pesos a cada familia.

La fiscalía de Delitos Económicos Complejos y la querella rechazaron la oferta y la audiencia pasó a un cuarto intermedio. “Esto va a continuar, estamos abiertos a cualquier proposición por parte de la defensa particular del señor Gutiérrez”, indicó a Aries el abogado de las víctimas, Ricardo Espinosa.

“El hijo tiene que presentarse conforme a derecho, está en rebeldía y todavía no podemos dar con el paradero. Reiteramos el pedido de captura con la Fiscalía”, remarcó.

“Esperamos una justicia restaurativa para la gente que compró el material para construir, edificar, mejorar su vivienda”, concluyó el querellante.

Las estafas se habrían hecho durante varios años

Enzo Rodríguez, una de las víctimas, contó que en 2025 vio las ofertas de precios que publicaba el corralón y compró chapas y perfiles por 450 mil pesos. Seis meses más tarde, se enteró por redes sociales que otros vecinos de Güemes convocaban denunciar a los Gutiérrez.

Otros damnificados denunciaron hechos similares en 2020. Es el caso de Santos Ricardo y su esposa, ambos adultos mayores, quienes pagaron por ladrillos, barras de hierro, alambre, bolsas de cemento y clavos y nunca recibieron nada.