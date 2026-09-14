El Niño 2026/2027: Nación reforzará a provincias, municipios y bomberos ante emergencias

El Gobierno nacional comenzó a reforzar los recursos destinados a enfrentar los posibles efectos del fenómeno El Niño durante 2026 y 2027, con equipamiento que podrá utilizarse para asistir preventivamente a provincias, municipios, brigadas, bomberos y fuerzas de seguridad.

La medida fue formalizada mediante la Disposición 85/2026 de la Subsecretaría de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, publicada este lunes 14 de septiembre en el Boletín Oficial de la Nación.

La norma dispuso la cesión sin cargo a la Agencia Federal de Emergencias (AFE) de bienes de rezago aduanero que habían quedado a disposición de la Secretaría General de la Presidencia.

Los recursos serán incorporados al “Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027”, diseñado para fortalecer las capacidades de preparación y respuesta frente a los efectos derivados de El Niño.

El alcance del plan no se limita a una eventual emergencia vinculada con ese fenómeno climático. El Boletín establece que los bienes también podrán utilizarse frente a otras situaciones bajo competencia de la Agencia Federal de Emergencias y para el aprovisionamiento preventivo de jurisdicciones provinciales y locales.

Entre los posibles destinatarios aparecen además brigadas nacionales, cuerpos de bomberos voluntarios, fuerzas de seguridad y organismos que integran el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR).

La Disposición 85/2026 ordena a la Agencia Federal de Emergencias retirar los bienes de los depósitos aduaneros y establece un plazo de 90 días hábiles para presentar el inventario definitivo y aceptar o rechazar las mercaderías luego de verificar su estado.