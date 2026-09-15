Bienes de la Aduana de Pocitos serán destinados al sistema federal de emergencias

Los bienes serán utilizados en el Plan ENOS 2026/2027 y podrán abastecer a provincias, municipios, bomberos y fuerzas de seguridad.
 
Argentina15/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Bienes que se encontraban bajo intervención de la Aduana de Pocitos serán cedidos sin cargo a la Agencia Federal de Emergencias para reforzar la capacidad de respuesta frente a El Niño y otras situaciones de emergencia.

La medida también incluye mercadería proveniente de las aduanas de La Quiaca y Formosa, que será incorporada al denominado Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027.

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El programa apunta a fortalecer la preparación y respuesta frente a fenómenos climáticos y otras contingencias, y contempla el aprovisionamiento preventivo de provincias, municipios, brigadas nacionales, cuerpos de bomberos voluntarios y fuerzas de seguridad.

La normativa establece que los bienes serán entregados sin cargo a la Agencia Federal de Emergencias y deberán utilizarse exclusivamente para los fines previstos.

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