Medina cuestionó la política del “sálvese quien pueda” y reivindicó la solidaridad del Milagro

En el marco de la llegada de peregrinos por el Milagro 2026, el licenciado en Ciencias Religiosas Felipe Medina -en ‘Desafío’ por Aries-, trazó una reflexión política y social sobre las muestras de solidaridad que se multiplican en Salta y las contrapuso con lo que definió como una lógica del “sálvese quien pueda” presente en la agenda nacional.

Medina destacó que, junto con la dimensión religiosa, el Milagro deja en evidencia una fuerte respuesta comunitaria. Vecinos que ofrecen alimentos, abrigo o simplemente acompañan a personas que no conocen forman parte, sostuvo, de una dinámica que contrasta con el individualismo.

“Qué lindo que es caminar en comunidad, sentirte querido, sentirte acompañado por la gente que ni te conoce y espera en el camino”, afirmó.

En ese punto, llevó la reflexión al terreno político. “Esto creo que es invalorable en una situación y en un momento de tanto egoísmo”, sostuvo, y consideró que “la agenda política parece que ha incluido a nivel nacional, y en casi toda América Latina, el sálvese quien pueda” junto con “una actitud de mezquindad”.

Como contracara, Medina puso como ejemplo la respuesta espontánea que encuentra quien necesita ayuda durante la peregrinación. “Acá nadie se plantea este tipo de cosas en la peregrinación, sino dice: tenés hambre, es un problema de todos, es un problema de nosotros, es un problema de la comunidad misma”, manifestó.

Para el licenciado en Ciencias Religiosas, esa actitud constituye uno de los principales mensajes que el Milagro puede proyectar más allá de Salta. “Hoy nadie puede sufrir sin que el otro se inquiete, se preocupe o se moleste. No podemos fomentar el individualismo o el egoísmo, el sálvese quien pueda”, concluyó.