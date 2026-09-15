La Rotonda del Peregrino se iluminó con más de 2.500 velas

Más de 2.500 velas fueron encendidas en la Rotonda del Peregrino, en Limache, durante la vigilia que reunió a vecinos y peregrinos en las horas previas a la jornada central del Milagro.

La actividad se realizó por quinto año consecutivo y tuvo como eje acompañar a los fieles que llegaron a la ciudad desde distintos puntos de la provincia para participar de las celebraciones en honor al Señor y la Virgen del Milagro.

Las velas fueron encendidas como símbolo de pedidos, agradecimientos e intenciones personales, en uno de los puntos por donde pasan numerosos grupos de peregrinos antes de completar su camino hacia el centro de Salta.

Durante la vigilia también se proyectaron imágenes de peregrinos que participaron en distintos años de los denominados Caminos del Milagro, sobre las siluetas del Señor y la Virgen del Milagro.