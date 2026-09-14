La nueva obra social militar tendrá una contribución patronal del 8% desde este martes

La nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas tendrá una contribución patronal del 8% calculada sobre los haberes del personal alcanzado y comenzará a regir este martes 15.

La medida fue establecida mediante el Decreto 986/2026, publicado este lunes 14 de septiembre en el Boletín Oficial de la Nación.

La alícuota se aplicará sobre los haberes del personal militar en actividad, del personal civil que presta servicios en las Fuerzas Armadas y del personal civil de la propia OSFA.

El decreto también aprobó el régimen administrativo, patrimonial, contable y de control de la nueva obra social, creada como ente autárquico dentro del Ministerio de Defensa.

La norma establece expresamente que comenzará a regir al día siguiente de su publicación, es decir, este martes 15.