La nueva obra social militar tendrá una contribución patronal del 8% desde este martes

La alícuota alcanzará al personal militar en actividad y al personal civil de las Fuerzas Armadas y de la propia OSFA.
Argentina14/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

images?q=tbn:ANd9GcTujI9AEAhieF1XR3n67mZwVn7Vwt2aN5rLsHSwJeEQdJF914Vvk5a0ABg&s=10

La nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas tendrá una contribución patronal del 8% calculada sobre los haberes del personal alcanzado y comenzará a regir este martes 15.

La medida fue establecida mediante el Decreto 986/2026, publicado este lunes 14 de septiembre en el Boletín Oficial de la Nación.

leandro-caputo1-1024x703Nación respaldará US$120 millones para una ruta chaqueña

La alícuota se aplicará sobre los haberes del personal militar en actividad, del personal civil que presta servicios en las Fuerzas Armadas y del personal civil de la propia OSFA.

El decreto también aprobó el régimen administrativo, patrimonial, contable y de control de la nueva obra social, creada como ente autárquico dentro del Ministerio de Defensa.

La norma establece expresamente que comenzará a regir al día siguiente de su publicación, es decir, este martes 15.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail