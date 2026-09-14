Juventud perdió en Córdoba y sigue sin encontrar el rumbo

Fotos: Prensa Atenas RC

Juventud Antoniana volvió a quedarse con las manos vacías en el Nonagonal del Federal A. Por la octava fecha, el Santo perdió 3-1 ante Atenas de Río Cuarto, en Córdoba, y continúa sin poder ganar en esta instancia.

El equipo salteño se puso en ventaja a los 18 minutos del primer tiempo, cuando Matías “Toro” Vicedo marcó un golazo para establecer el 1-0. Juventud logró sostener la diferencia hasta el descanso y parecía encaminarse hacia su primera victoria en el Nonagonal.

Sin embargo, Atenas reaccionó en el complemento. A los 8 minutos, Quiroga marcó el empate y, sobre los 33’, Haseney convirtió el 2-1 para el conjunto cordobés.

Tres minutos más tarde, Suárez volvió a golpear y estableció el 3-1 definitivo.

Juventud no pudo revertir la situación y terminó sufriendo una nueva derrota que profundiza su irregular presente en el Nonagonal. El Santo todavía no logró sumar de a tres en esta fase y deberá buscar respuestas en la próxima fecha.

En la próxima jornada, Juventud Antoniana recibirá a Cipolletti.