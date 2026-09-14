Peregrinos llegan a la Catedral con pedidos por salud, familia y esperanza

La Catedral Basílica de Salta comienza a recibir a peregrinos y fieles que se acercan en el marco de la Fiesta del Milagro, cada uno con una intención distinta pero unidos por la fe y la esperanza.

Entre los pedidos se repiten especialmente la salud y la familia. Algunos llegan después de largas caminatas, mientras que otros viven en Salta Capital y se acercan especialmente a la Catedral para agradecer o pedir por situaciones personales.

En diálogo con Aries, docentes de Misión La Paz, en Santa Victoria Este, que señalaron que sus oraciones incluyen a las comunidades con las que trabajan. “Por ellos también pedimos”, expresaron. “Esperanza por lo que se pide, la intención de cada uno. Fe, celebración”, resumió la docente.

La presencia cada vez mayor de familias y niños también genera emoción entre quienes llegan al centro. Muchos anticiparon que participarán de la procesión junto a sus familias, como lo hacen cada año siempre que pueden. Con el avance de las horas, la Catedral comienza así a convertirse nuevamente en el punto de encuentro de miles de historias, promesas y agradecimientos.