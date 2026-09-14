León XIV cumplió 71 años y la Catedral de Salta lo encomendó al Señor del Milagro

El papa León XIV cumplió 71 años este lunes 14 de septiembre y, en plena celebración del Milagro, la Catedral Basílica de Salta elevó una oración especial por su vida y su misión al frente de la Iglesia.

Robert Francis Prevost nació el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, Estados Unidos. Es el 267º Papa de la Iglesia Católica y asumió el pontificado en mayo de 2025. Además, es el primer pontífice proveniente de la Orden de San Agustín.

La coincidencia de su cumpleaños con una de las jornadas centrales del Milagro salteño llevó a la Catedral a vincular especialmente el saludo con los patronos tutelares de la provincia.

“Que el Señor y la Virgen del Milagro, a quienes esta tierra salteña venera con profunda fe, lo acompañen y protejan siempre”, expresó la Catedral en sus redes sociales.

El mensaje agregó el deseo de que “el Señor del Milagro sea su fortaleza y María Santísima, su maternal amparo”, y cerró: “¡Feliz cumpleaños, Santo Padre! Desde la Catedral Basílica de Salta, rezamos por usted y por su misión al servicio de la Iglesia”.

León XIV llegó al papado después de una extensa trayectoria pastoral que incluyó varios años de misión y servicio episcopal en Perú, antes de desempeñarse en el Vaticano como prefecto del Dicasterio para los Obispos.