Reino Unido reforzará su capacidad militar en Malvinas con cazas Typhoon más avanzados

El Reino Unido renovará los cuatro aviones de combate Typhoon desplegados en las Islas Malvinas y los reemplazará por versiones más modernas, con mejores sistemas de radar, aviónica y armamento. El recambio está previsto para fines de noviembre o comienzos de diciembre de 2027.

Actualmente, Londres mantiene en las islas cuatro Typhoon Tranche 1, pertenecientes al Escuadrón 1435. El ministro británico de Preparación de la Defensa e Industria, Luke Pollard, confirmó ante el Parlamento que esas aeronaves serán sustituidas por cuatro Typhoon Tranche 2 provenientes de la flota existente de la Real Fuerza Aérea. Es decir, no se incorporarán aviones nuevos ni aumentará el número desplegado.

La diferencia estará en sus capacidades. Los Tranche 2 cuentan con radar y aviónica más avanzados y admiten sistemas de armas desarrollados con posterioridad a los primeros Typhoon. El medio especializado UK Defence Journal consideró que el cambio implica una mejora de la capacidad británica en el Atlántico Sur.

El anuncio toma relevancia en un momento de renovada tensión diplomática entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Malvinas. El gobierno de Javier Milei endureció en los últimos días su posición frente a las empresas vinculadas con la explotación petrolera en las islas, mientras Londres volvió a ratificar que considera inalterable su postura sobre el archipiélago.

Sin embargo, el recambio de los aviones no habría sido dispuesto como respuesta a esta escalada. La renovación de los Typhoon Tranche 1 forma parte de un proceso de retiro de esas aeronaves iniciado años atrás y estaba programada antes del actual cruce político entre Buenos Aires y Londres.