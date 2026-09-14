Trump sacudió al Reino Unido al respaldar una Irlanda unificada

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó tensión política en el Reino Unido al manifestarse a favor de la reunificación de Irlanda del Norte con la República de Irlanda durante su visita de dos días a Dublín.

Junto al primer ministro irlandés, Micheál Martin, Trump aseguró que le “encantaría” ver una Irlanda unificada y sostuvo que, si ese escenario terminará ocurriendo, podría concretarse antes. Al día siguiente reafirmó su posición y consideró natural que ambos territorios terminen unidos.

Las palabras provocaron una reacción inmediata en Londres y entre los sectores unionistas de Irlanda del Norte. El Gobierno británico ratificó que no considera que exista actualmente el respaldo social necesario para convocar un referéndum de reunificación, mecanismo contemplado por el Acuerdo de Viernes Santo de 1998.

El líder del Partido Democrático Unionista, Gavin Robinson, recordó que el futuro constitucional de Irlanda del Norte será decidido por sus habitantes. También Nigel Farage, habitual aliado político de Trump, se distanció de sus declaraciones y defendió la permanencia del territorio dentro del Reino Unido.

La intervención de Trump resulta especialmente sensible porque los presidentes estadounidenses han mantenido tradicionalmente una posición neutral sobre el futuro constitucional de Irlanda del Norte. Sus declaraciones llegan, además, cuando los movimientos nacionalistas de Irlanda del Norte, Escocia y Gales aumentan la presión sobre Londres para discutir sus respectivos futuros políticos.