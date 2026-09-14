Lavarropas chinos: el Gobierno descartó dumping y no aplicará un recargo extra

El Gobierno decidió no aplicar derechos antidumping a los lavarropas importados desde China, luego de concluir que no existían prácticas de dumping en las operaciones analizadas.

La decisión fue formalizada mediante la Resolución 1544/2026 del Ministerio de Economía, publicada este lunes 14 de septiembre en el Boletín Oficial.

La investigación había sido iniciada a pedido de Drean S.A. y alcanzaba a lavarropas de hasta 13 kilos, con determinadas excepciones.

La Comisión Nacional de Comercio Exterior determinó finalmente que no había dumping y recomendó cerrar el expediente sin aplicar medidas definitivas.

Uno de los datos centrales fue que casi el 90% del volumen importado correspondía a modelos de hasta 10 kilos sin prestaciones avanzadas. En ese segmento, el cálculo arrojó un margen negativo del 27%.

La resolución dispone el cierre de la investigación y establece que esos productos seguirán ingresando sin derechos antidumping definitivos.