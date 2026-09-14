Desinfectantes sin registro e implantes reacondicionados: ANMAT los prohibió en todo el país

ANMAT prohibió en todo el país la comercialización y distribución de desinfectantes irregulares y de implantes quirúrgicos vencidos, falsificados y reacondicionados, tras detectar fallas que impedían garantizar la seguridad de esos productos.

Las medidas fueron formalizadas mediante las Disposiciones 5730/2026 y 5738/2026, publicadas este lunes 14 de septiembre en el Boletín Oficial de la Nación.

Desinfectantes sin lote, vencimiento ni dosis de uso

La Disposición 5730/2026 alcanzó a productos desinfectantes de superficies identificados con la marca Clean On.

La investigación comenzó luego de denuncias por la comercialización de productos que no contaban con registro vigente ante ANMAT. Además, se detectaron envases sin datos de lote, fecha de elaboración, vencimiento ni dosis de uso.

Durante las actuaciones se comprobó además que los registros de los establecimientos y productos involucrados habían sido dados de baja y que algunos rótulos no coincidían con los aprobados oficialmente.

ANMAT consideró que no podían garantizarse las condiciones de fabricación, formulación, calidad, seguridad y eficacia, por lo que prohibió su uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional.

Implantes vencidos, falsificados y reacondicionados

La segunda medida, establecida mediante la Disposición 5738/2026, surgió de una inspección realizada en una ortopedia de San Juan.

Allí fueron encontrados tornillos e implantes con vencimientos originales de 2018, 2019 y 2022, pero acondicionados posteriormente con otras etiquetas y nuevas fechas de vencimiento.

Las empresas fabricantes consultadas detectaron diferencias en envases, logos, códigos de barras y rótulos respecto de los productos originales. También se comprobó que algunas unidades habían sido manipuladas por terceros.

ANMAT concluyó que se trataba de productos falsificados, vencidos y reacondicionados, destinados a ser implantados en el cuerpo, y advirtió que representaban un alto riesgo para la salud de potenciales usuarios.

La disposición prohibió específicamente el uso, comercialización y distribución de cualquier “tornillo acondicionado individualmente” identificado como “BIO ASIST - IMPLANTS” y ordenó además dar intervención a la Justicia.