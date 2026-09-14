Nación respaldará US$120 millones para una ruta chaqueña

Mientras Salta viene destinando recursos propios o firmando acuerdos para sostener reparaciones en rutas nacionales, el Gobierno nacional aprobó garantizar un crédito de hasta US$120 millones para obras sobre una ruta provincial de Chaco.

La decisión quedó plasmada en el Decreto 985/2026, publicado este lunes 14 de septiembre en el Boletín Oficial de la Nación. La norma aprobó el modelo de garantía entre Argentina y FONPLATA y el esquema de contragarantía con la provincia chaqueña.

El préstamo será otorgado por FONPLATA al Gobierno de Chaco por un monto de hasta US$120 millones y estará destinado al Programa de Fortalecimiento de Corredores Viales de esa provincia.

Los fondos se utilizarán para realizar obras básicas y pavimentar las secciones 3 y 4 de la Ruta Provincial 13, además de financiar la administración y supervisión del proyecto.