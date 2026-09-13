Salvador Mazza: policías reanimaron a un bebé de 11 meses y le salvaron la vida

Alcohol, desórdenes y drogas: operativo dejó 23 demorados en zona este
Ivana ChañiPoliciales13/09/2026
El operativo alcanzó sectores de Villa Mitre y Villa Floresta e incluyó patrullajes, identificación de personas y controles sobre autos y motos.
Dos policías de Salvador Mazza lograron estabilizar a un bebé de 11 meses que presentaba dificultades para respirar, tras aplicarle maniobras de primeros auxilios y RCP durante una emergencia registrada en barrio Ferroviario.
La madre trasladaba al pequeño en brazos como acompañante de una motocicleta cuando pidió ayuda a efectivos que realizaban un patrullaje preventivo. La sargento ayudante Eliana Ramírez y el sargento ayudante Daniel Vargas intervinieron de inmediato y consiguieron que el bebé reaccionara.
El niño fue trasladado junto a su madre al hospital local, donde recibió atención médica y quedó fuera de peligro. Sus padres agradecieron la rápida intervención de los efectivos.