Salvador Mazza: policías reanimaron a un bebé de 11 meses y le salvaron la vida

Dos policías de Salvador Mazza lograron estabilizar a un bebé de 11 meses que presentaba dificultades para respirar, tras aplicarle maniobras de primeros auxilios y RCP durante una emergencia registrada en barrio Ferroviario.

La madre trasladaba al pequeño en brazos como acompañante de una motocicleta cuando pidió ayuda a efectivos que realizaban un patrullaje preventivo. La sargento ayudante Eliana Ramírez y el sargento ayudante Daniel Vargas intervinieron de inmediato y consiguieron que el bebé reaccionara.

El niño fue trasladado junto a su madre al hospital local, donde recibió atención médica y quedó fuera de peligro. Sus padres agradecieron la rápida intervención de los efectivos.