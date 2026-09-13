Salvador Mazza: policías reanimaron a un bebé de 11 meses y le salvaron la vida

El pequeño presentaba dificultades respiratorias cuando su madre pidió auxilio. Tras las maniobras de RCP, reaccionó y fue trasladado al hospital.
 
Policiales13/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

POLICIAS BEBE

Dos policías de Salvador Mazza lograron estabilizar a un bebé de 11 meses que presentaba dificultades para respirar, tras aplicarle maniobras de primeros auxilios y RCP durante una emergencia registrada en barrio Ferroviario.

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La madre trasladaba al pequeño en brazos como acompañante de una motocicleta cuando pidió ayuda a efectivos que realizaban un patrullaje preventivo. La sargento ayudante Eliana Ramírez y el sargento ayudante Daniel Vargas intervinieron de inmediato y consiguieron que el bebé reaccionara.

El niño fue trasladado junto a su madre al hospital local, donde recibió atención médica y quedó fuera de peligro. Sus padres agradecieron la rápida intervención de los efectivos.

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