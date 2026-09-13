Huyeron de la Policía y terminaron demorados con siete armas y ocho pecaríes

Tres hombres fueron demorados en inmediaciones de Cabeza de Buey, departamento General Güemes, luego de intentar escapar de un control policial. En la camioneta en la que circulaban encontraron siete armas de fuego de distintos calibres y ocho ejemplares de pecarí de collar eviscerados.

El procedimiento ocurrió alrededor de las 23 del viernes, sobre la Ruta Nacional 9. Al advertir que serían controlados, los ocupantes del vehículo emprendieron la fuga, pero fueron interceptados tras un seguimiento. Durante la inspección se constató que las armas no contaban con la documentación correspondiente y también se secuestraron elementos vinculados con la actividad de caza.

Los hombres, de 28, 31 y 34 años, quedaron a disposición de la Justicia por presunta tenencia ilegítima de armas de fuego y caza ilegal. Intervinieron la Fiscalía de Flagrancia y el Juzgado de Garantías 2.