Parque La Vega: murió un motociclista de 64 años en un siniestro vial

El hecho ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada del sábado en avenida Infiernillo. Otro ocupante de la motocicleta resultó lesionado.
 
Policiales13/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

SINIESTRO VIAL ILUSTRATIVO

Un motociclista de 64 años murió durante la madrugada del sábado tras un siniestro vial ocurrido en avenida Infiernillo, en barrio Parque La Vega, zona sur de la ciudad de Salta. La otra persona que viajaba en el rodado resultó lesionada.

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El hecho se registró alrededor de las 2 de la mañana. Personal de la Comisaría 4 de San Remo intervino en la asistencia y preservó el lugar, mientras Policía Científica y Técnica realizó las pericias destinadas a establecer cómo ocurrió el siniestro.

La investigación quedó a cargo de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas 1.

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