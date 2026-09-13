Déficit habitacional: cuatro de cada 10 hogares argentinos tienen problemas de vivienda

El 40,67% de los hogares argentinos presenta algún tipo de déficit habitacional, lo que representa alrededor de 6,4 millones de hogares. De ese total, cerca de 687 mil necesitan una vivienda nueva, mientras el resto enfrenta problemas vinculados con hacinamiento, materiales deficientes o falta de acceso adecuado a servicios básicos.

El Atlas de la Vivienda Digna y Sustentable, elaborado por el Centro de Estudios Económicos Urbanos de la UNSAM y Saint-Gobain, determinó que el 25,45% de los hogares tiene conexiones deficitarias a servicios básicos y casi el 15% vive en condiciones de hacinamiento. Noticias Argentinas detalló además que, aunque el 85% cuenta con agua potable de red, solo el 61,7% dispone de conexión cloacal.

Las mayores dificultades se concentran en el norte argentino. Santiago del Estero, Chaco y Formosa superan el 55% de hogares con algún déficit, mientras la región también presenta los índices más elevados de viviendas construidas con materiales deficientes y situaciones de hacinamiento. A esto se suma una caída del acceso a la vivienda propia: los hogares propietarios pasaron del 73% en 2010 al 68,9% en 2020.