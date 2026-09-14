Lunes frío en Salta: la máxima apenas llegará a 12°C

Salta tendrá un lunes 14 frío, con una temperatura máxima de apenas 12°C, en la jornada previa a la Procesión del Señor y la Virgen del Milagro.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la mínima será de 4°C y durante la mañana se espera neblina, con una probabilidad de precipitaciones de entre 0 y 10%.

Por la tarde, cuando la temperatura alcance su punto más alto, el cielo estará parcialmente nublado y no se esperan lluvias. El viento será leve, del sector norte, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Durante la noche continuará el cielo algo nublado, con una temperatura cercana a los 9°C y sin precipitaciones previstas.

El frío dominará así la jornada previa a la celebración central del Milagro, que tendrá su Procesión este martes 15 de septiembre.