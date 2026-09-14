Un joven fue embestido por un tren en el paso nivel de calle Zuviría

Un masculino mayor de edad fue embestido este lunes por una formación de Trenes Argentinos sobre avenida Zuviría y debió ser trasladado al hospital San Bernardo con lesiones en los miembros inferiores.

El comisario Cristian Chaile, a cargo del operativo, explicó que alrededor de las 8.45 el Sistema de Emergencias 911 recibió el aviso sobre una persona lesionada en inmediaciones de las vías. Al arribar, los efectivos constataron que había sido alcanzada por el tren y solicitaron asistencia sanitaria.

Según la información preliminar recogida por la Policía, el hombre caminaba por el sector y habría comenzado a correr intentando adelantarse a la cabeza de la formación, momento en el que fue embestido. “Expresaba dolor”, señaló Chaile, aunque aclaró que todavía no pudieron determinar con precisión las circunstancias del hecho.

Una pasajera relató en el lugar que inicialmente se hablaba de “un chico que se había tirado”, versión que circuló durante los primeros minutos. Sin embargo, la Policía no confirmó esa hipótesis y la investigación quedó en manos de la Fiscalía.

En el lugar trabajan efectivos policiales, personal de Trenes Argentinos y Fiscalía. Como consecuencia del operativo, se dispuso un corte de tránsito desde Ameghino y Zuviría mientras continúan las actuaciones.