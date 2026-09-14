San Juan: Es salteño el presunto femicida de una aspirante a gendarme

La localidad sanjuanina de Barreal, en el departamento Calingasta, quedó conmocionada este domingo por un brutal femicidio que tiene a un oriundo de Salta como principal sospechoso. Se trata de Carlos Gonzalo Riveros, de 25 años, nacido en la ciudad de Tartagal, quien quedó bajo custodia policial luego de ser hallado junto al cuerpo de su pareja.

La víctima fue identificada como Camila Agustina Vechiarello, de 26 años, oriunda de Rosario, Santa Fe. La joven se encontraba en Barreal realizando su formación como aspirante a Gendarmería Nacional.

El hecho salió a la luz luego de un llamado de emergencia que alertó a las autoridades sobre un grave incidente ocurrido en inmediaciones de calle Presidente Roca y avenida San Martín. Cuando los efectivos llegaron al lugar encontraron a Vechiarello tendida en el suelo y con múltiples heridas provocadas por un arma blanca.

En la escena también estaba Riveros, su pareja y ahora único sospechoso del crimen. El joven salteño había formado parte de la instrucción de Gendarmería, aunque habría sido separado recientemente del Instituto de Formación de la fuerza, reveló Tiempo, de San Juan.



El presunto femicida habría intentado suicidarse

Después del ataque contra Vechiarello, Riveros habría intentado quitarse la vida mediante lesiones autoinfligidas. Sin embargo, sobrevivió y fue trasladado para recibir asistencia médica. Se encuentra fuera de peligro y bajo estricta custodia policial.

La causa está en manos de la UFI Delitos Especiales de San Juan y, de acuerdo con la reconstrucción inicial, la principal hipótesis apunta a un homicidio agravado por el vínculo y cometido en un contexto de violencia de género, es decir, femicidio.