Tartagal: decomisaron más de 200 kilos de carne transportada sin condiciones sanitarias

Alcohol, desórdenes y drogas: operativo dejó 23 demorados en zona este
Ivana ChañiPoliciales13/09/2026
El operativo alcanzó sectores de Villa Mitre y Villa Floresta e incluyó patrullajes, identificación de personas y controles sobre autos y motos.
Más de 200 kilos de carne vacuna destinados a la comercialización fueron decomisados en Tartagal luego de que un control detectara que eran transportados sin las condiciones necesarias de higiene y conservación.
La carga era trasladada en una camioneta que fue fiscalizada sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 1434, en inmediaciones del Puente Carretero. Tras la intervención de la Policía Rural y Ambiental se estableció que el producto tenía fines comerciales.
El conductor del vehículo y la propietaria de la carne fueron infraccionados por un presunto incumplimiento del Código Alimentario Argentino. Por disposición de la Fiscalía Penal 1, se ordenó el secuestro y decomiso de la totalidad de la mercadería.