Tartagal: decomisaron más de 200 kilos de carne transportada sin condiciones sanitarias

La carga tenía fines comerciales y fue detectada sobre la Ruta Nacional 34. El conductor y la propietaria fueron infraccionados.
Policiales12/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

DECOMISO CARNE (1)

Más de 200 kilos de carne vacuna destinados a la comercialización fueron decomisados en Tartagal luego de que un control detectara que eran transportados sin las condiciones necesarias de higiene y conservación.

La carga era trasladada en una camioneta que fue fiscalizada sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 1434, en inmediaciones del Puente Carretero. Tras la intervención de la Policía Rural y Ambiental se estableció que el producto tenía fines comerciales.

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El conductor del vehículo y la propietaria de la carne fueron infraccionados por un presunto incumplimiento del Código Alimentario Argentino. Por disposición de la Fiscalía Penal 1, se ordenó el secuestro y decomiso de la totalidad de la mercadería.

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