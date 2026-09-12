Tartagal: decomisaron más de 200 kilos de carne transportada sin condiciones sanitarias

Más de 200 kilos de carne vacuna destinados a la comercialización fueron decomisados en Tartagal luego de que un control detectara que eran transportados sin las condiciones necesarias de higiene y conservación.

La carga era trasladada en una camioneta que fue fiscalizada sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 1434, en inmediaciones del Puente Carretero. Tras la intervención de la Policía Rural y Ambiental se estableció que el producto tenía fines comerciales.

El conductor del vehículo y la propietaria de la carne fueron infraccionados por un presunto incumplimiento del Código Alimentario Argentino. Por disposición de la Fiscalía Penal 1, se ordenó el secuestro y decomiso de la totalidad de la mercadería.