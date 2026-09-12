Salta: profesionales buscan “lo que sea” y jubilados vuelven a pedir trabajo

Profesionales que ya buscan trabajo “de lo que sea” y jubilados que vuelven a intentar ingresar al mercado laboral forman parte de una realidad cada vez más visible en la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Salta. Victoria Falú, responsable del área, aseguró en Vale Todo por Aries que la situación laboral es “muy crítica”.

“Hay muchos profesionales aplicando a puestos más operativos”, explicó Falú. Se trata, según detalló, de personas que fueron desvinculadas, quedaron fuera del mercado o trabajaban en empresas que cerraron y ya no encuentran oportunidades relacionadas con su formación.

“Te dicen: ‘de lo que sea, lo que pueda salir del paso’”, relató.

Pero el fenómeno que más llamó su atención es otro. “Lo que estamos detectando muy seguido: personas jubiladas pidiendo trabajo”, afirmó. Falú diferenció a quienes deciden mantenerse activos de aquellos que necesitan regresar por cuestiones económicas: “No es el caso de la mayoría, porque van a la Oficina de Empleo para saber cómo volver a la órbita laboral”.

También mencionó la situación de la construcción, uno de los rubros con mayor número de trabajadores inscriptos en herramientas municipales. “Es un rubro súper golpeado”, señaló, y explicó que algunos trabajadores buscan changas los fines de semana para sumar otra fuente de ingreso al hogar. “Vemos el nivel de frustración muchas veces”, resumió