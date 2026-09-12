Milagro: 9 mil peregrinos avanzan hacia Salta y refuerzan la seguridad en el microcentro

Unas 88 peregrinaciones, integradas por alrededor de 9.000 fieles, se encuentran en camino hacia la ciudad de Salta por los cultos del Señor y la Virgen del Milagro. Hasta el último reporte, 15 columnas ya habían llegado a la Catedral Basílica.

El operativo de acompañamiento alcanza a los 14 Distritos de Prevención y funciona mediante postas y relevos entre jurisdicciones. Incluye ordenamiento vial, seguridad para las columnas, asistencia sanitaria y puntos de hidratación. El desplazamiento de los peregrinos también se monitorea mediante más de 2.000 cámaras del Sistema de Emergencias 911 y la aplicación Soy Peregrino.

Con el aumento de fieles y visitantes, la Policía reforzó además la presencia en el microcentro y los alrededores de la Catedral, con efectivos de Capital y apoyo de áreas de Investigaciones, Drogas Peligrosas y Ciberseguridad para la prevención de delitos y otras situaciones durante las celebraciones.