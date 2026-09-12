Se hospedó sin dar sus datos, intentó escapar y tenía pedido de captura por estafa

Un hombre de 30 años con pedido de captura vigente por una presunta estafa fue detenido en el microcentro de la ciudad de Salta, luego de que un control en un hospedaje permitiera establecer su identidad.

El procedimiento comenzó en un establecimiento de calle Deán Funes, donde los efectivos detectaron que el sujeto se había alojado el día anterior sin aportar sus datos personales. Con información brindada por el responsable del lugar, lograron individualizarlo y ubicarlo en las inmediaciones.

Al advertir la presencia policial, el hombre intentó escapar, pero fue aprehendido. Tras verificar su identidad, confirmaron que era requerido por la Justicia y quedó a disposición de la Fiscalía Penal 1.