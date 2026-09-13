Nieve, lluvia y peregrinos: extrema precaución en las rutas de Salta este domingo

Foto: Alfredo Burgos

Las rutas nacionales y provinciales de Salta permanecen transitables este domingo 13 de septiembre, aunque las condiciones meteorológicas y el intenso movimiento de peregrinos hacia la Catedral obligan a extremar las precauciones.

En Los Andes se reporta nieve sobre la calzada en la Ruta Provincial 129, en Salar del Hombre Muerto, mientras que también se recomienda mucha precaución en la RP 27 hacia Tolar Grande.

En Cafayate, el parte informa nieve y advierte por calzada irregular y posibles deslizamientos sobre la Ruta Nacional 68, especialmente en el sector de la Garganta del Diablo.

En Salta Capital se registran lluvias y se pide especial cuidado sobre la colectora de avenida Bolivia por la presencia de peregrinos que avanzan hacia la Catedral. También hay lloviznas en Metán, La Caldera y Rosario de Lerma, además de niebla prevista sobre la RP 33 en Chicoana.

Defensa Civil recomendó reducir la velocidad a 30 km/h al aproximarse a peregrinos, mantener siempre las luces bajas encendidas y evitar sobrepasos en curvas. A esto se suman baches, animales sueltos, calzadas irregulares y trabajos de Vialidad en distintos corredores de la provincia.