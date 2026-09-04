“Peregrinos”: una muestra retrata la fe de quienes caminan hacia el Milagro

La llegada de peregrinos por el Milagro también encontró su expresión en el arte. El artista plástico y arquitecto salteño César Gutiérrez inauguró “Peregrinos”, una muestra que homenajea a quienes recorren durante días los cerros y valles para llegar a la Catedral de Salta.

La propuesta fue destacada por Andrea Sztychmasjter en su columna cultural de N&N por Aries. La exposición reúne más de diez obras inspiradas en los promesantes, sus caminatas, el esfuerzo físico y la fe que sostiene uno de los fenómenos religiosos más representativos de la provincia.

La muestra tiene entrada libre y gratuita y puede visitarse en Design Suites, pasaje Castro 215, hasta el 3 de diciembre. La presentación está a cargo de la Galería LuCo y reúne parte del trabajo de Gutiérrez, artista salteño que también expuso en otras provincias del Norte y en París.