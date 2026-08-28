Frente al auge de las pantallas, los juegos de mesa ganan terreno en Salta

En tiempos atravesados por celulares, videojuegos y entretenimiento digital, los juegos de mesa mantienen un espacio propio en Salta. Lejos de quedar reducidos a los clásicos conocidos por generaciones, nuevas propuestas reúnen a niños, jóvenes y adultos alrededor de un tablero.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ -por Aries- Matías, dueño del Club de juegos de mesa ‘El Rincón de Hermes’, contó que actualmente cuentan con una ludoteca de más de 800 títulos. Para cada encuentro seleccionan entre 150 y 200 opciones diferentes.

“No son los juegos de mesa que uno encuentra en la juguetería. Son juegos de la línea de lo que se llaman los modernos”, explicó. Catán, Carcassonne, Virus! y El Laberinto Mágico son algunos de los títulos que suelen elegir las familias.

Desde marzo, El Rincón de Hermes realiza dos encuentros mensuales en la Fundación COPAIPA y este domingo 30 de agosto, hay una nueva jornada. Son gratuitas, se desarrollan de 17 a 21 horas y cuentan con propuestas desde los cuatro años y sin límite de edad. “Siempre que uno tenga ganas de jugar, las puertas están abiertas”, expresó

La convocatoria muestra que existe interés por esta forma de entretenimiento. El lugar tiene capacidad para unas 110 personas y, en algunas oportunidades, quienes llegan más tarde no encuentran lugar. “Por suerte, la gente sigue mostrando interés y sigue apoyando esto de la cultura lúdica”, destacó Matías.

Más allá del entretenimiento, para el responsable del club el atractivo está también en recuperar el encuentro con otros. “El juego de mesa tiene muchos beneficios, es un momento de vincularse, de conocer al otro desde otra perspectiva. Nos pasa que gente cae dice 'Yo soy grande, ya no juego’, pero después se transforman y la experiencia es fantástica”, relató.