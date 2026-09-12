[IMÁGENES] Kilómetros de fe: peregrinos avanzan hacia Salta por la Ruta 34

La postal del Milagro ya se multiplica sobre las rutas salteñas. Este sábado, grupos de peregrinos avanzan por la Ruta Nacional 34 rumbo a la ciudad de Salta, algunos a pie y otros en bicicleta, con la Catedral como destino final.

El cielo cubierto acompaña una escena que se repite cada septiembre: chalecos reflectivos, pequeños grupos dispersos sobre la banquina, bicicletas cargadas para el camino y kilómetros por delante. No hay apuro. Cada paso forma parte del recorrido que terminará frente al Señor y la Virgen del Milagro.

Mientras la ciudad se prepara para recibir a miles de fieles, en las rutas ya se vive otra dimensión de la fiesta: la del esfuerzo, el silencio y la compañía entre quienes recorren largas distancias para renovar el Pacto de Fe.