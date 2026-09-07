La virgen de la tosquera fue elegida para representar a la Argentina en los Premios Goya. Dirigida por Laura Casabé buscará competir en la categoría Mejor Película Iberoamericana en la 41.ª edición de los galardones españoles.

La decisión fue tomada por la Academia de Cine Argentina y anunciada en la Residencia del Embajador de España en la Argentina. El encuentro contó con la participación del embajador Joaquín María de Arístegui Laborde y de Dolores Fonzi, integrante de la Academia y directora de Belén, película que ganó el Goya a la Mejor Película Iberoamericana en la edición anterior.

La película de Casabé está basada en dos cuentos de Mariana Enríquez, “La virgen de la tosquera” y “El carrito”, incluidos en el libro Los peligros de fumar en la cama. El guion estuvo a cargo de Benjamín Naishtat.

La historia está ambientada en el verano de 2001 y sigue a Natalia, Mariela y Josefina, tres amigas inseparables que viven en las afueras de Buenos Aires y están enamoradas de Diego, su amigo de toda la vida. La llegada de Silvia altera la relación entre ellos y lleva a Natalia a recurrir a su abuela, Rita, en busca de ayuda para recuperar a Diego mediante hechizos y magia negra.

El film está protagonizado por Dolores Oliverio, Fernanda Echevarría, Luisa Merelas, Agustín Sosa, Isabel Bracamonte y Candela Flores, con la participación especial de Dady Brieva. Se trata de una coproducción entre Argentina, México y España.

La selección representa un nuevo reconocimiento para la película de Casabé, que tuvo su estreno internacional en el Festival de Sundance y también pasó por otros importantes festivales de cine.